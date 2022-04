Villa Floridiana, c'è il dietrofront: niente apertura straordinaria oggi

Il parco è accessibile. Anzi no. Saltata oggi l'apertura straordinaria del parco della Floridiana, al Vomero, che era stata programmata dopo diversi anni di stop dalla direttrice della Direzione regionale Musei Campania, Marta Ragozzino, in stretta collaborazione con la presidente della V municipalità, Clementina Cozzolino, e con il supporto del Comune. «Purtroppo, a causa dell'allerta meteo diramato nella giornata di sabato 16 aprile per fenomeni metereologici avversi previsti da mezzanotte di domenica 17 aprile alle 12 di lunedì 18 aprile, e dell'incertezza sulla possibile riapertura dei parchi cittadini, sciolta solo in tardissima mattinata, tale programma è venuto meno - si legge in una nota - anche in concomitanza dello spostamento della protezione civile su un'altra emergenza e dello svolgimento della partita del Napoli, che aveva già richiesto la presenza di tutte le forze municipali nella zona dello stadio fin dalle ore 15».

La direttrice Ragozzino, insieme con tutto il personale del Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana e in stretta sinergia con la presidente Cozzolino, annuncia che «sarà fatto tutto il possibile per assicurare l'apertura per il 25 aprile, con l'orario estivo».