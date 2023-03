«TotoFloridiana, vediamo se il martedì apre davvero il parco borbonico»

«Stamani, dopo che, nei giorni scorsi, si era diffusa la notizia che finalmente, così come richiedevo da tempo, il parco della villa Floridiana sarebbe rimasto da questa settimana aperto tutti i giorni, essendo stata finalmente abolita la chiusura del martedì, in concomitanza con il riposo settimanale dei dipendenti del museo Duca di Martina, che si trova all'interno del parco, mi sono pervenute numerose segnalazioni di persone che affermavano che non avevano trovato nessun avviso al riguardo sul cancello d'ingresso di via Cimarosa e che inoltre il custode di turno, non avrebbe saputo dare notizie precise al riguardo». A segnalare la vicenda è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari, che è sceso in campo più volte, anche con la creazione di una pagina sul social network Facebook, che conta oltre 3.100 iscritti e con il lancio di una petizione online, al fine di ripristinare la piena fruibilità del parco borbonico.

«Con un pizzico d'ironia tutta partenopea - afferma Capodanno - è cominciato a circolare al Vomero un nuovo gioco, battezzato il totofloridiana, gioco che consiste nell'indovinare se domani si verificherà effettivamente l'apertura del parco o meno. Al riguardo mi sono personalmente recato, nella tarda mattinata, all'ingresso di via Cimarosa, osservando che effettivamente né sul cancello né nella bacheca, risultavano avvisi sull'apertura al pubblico del parco anche nella giornata del martedì. Ho chiesto al riguardo notizie al custode di turno, il quale mi ha confermato che molte persone, avendo appreso su internet di una manifestazione, pubblicizzata per il 14 marzo, da tenersi dalle 9:00 alle 13:00, dunque in concomitanza con la prima apertura di martedì del parco, ne avevano chiesto conferma nell'arco della giornata ».

«Il custode - sottolinea Capodanno - ha però affermato di non poter dare conferma sull'apertura del martedì in quanto non gli risultava che fosse pervenuto un ordine di servizio al riguardo, cosa che però potrebbe avvenire nelle prossime ore. Ordine di servizio che deve essere emanato dal direttore regionale dei musei della Campania, Marta Ragazzino, che, ad interim, svolge anche il ruolo di direttore della villa floridiana, dopo che l'ultimo funzionario del ministero della cultura che svolgeva tale ruolo, anni addietro, è andato in pensione».

«Ancora una volta, dunque - puntualizza Capodanno - il parco della villa Floridiana paga lo scotto della mancanza di un direttore della struttura che svolga esclusivamente questa funzione, così come avviene da anni, per esemplificare, per l'altro parco che a Napoli fa parte del patrimonio del ministero della cultura, il Museo e Real bosco di Capodimonte, per il quale il direttore Sylvain Bellenger, negli oltre sette anni nei quali ha assunto la direzione, ha contribuito in maniera determinante al rilancio e alla valorizzazione sia del museo che del parco di Capodimonte. E' auspicabile al riguardo che il ministero della cultura, voglia sanare questa lacuna, riempiendo la casella vuota della direzione della villa Floridiana ».