Lotto, Campania fortunata: 120 mila euro vinti a Nola, 11 mila a Torre del Greco

La Campania ancora protagonista al Lotto: nel concorso del 19 febbraio, riporta Agipronews, sono arrivate vincite per un totale di quasi 200 mila euro. La più importante ha premiato un giocatore di Nola, in provincia di Napoli, che ha centrato una quaterna da 120 mila euro. Nel capoluogo sono state poi centrate altre 4 vincite per un totale di 67.500 mentre l'ultima giocata vincente è arrivata a Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli, con un premio pari a 11.250 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,8 milioni di euro, per un totale di 155 milioni da inizio anno.

