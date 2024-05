Napoli, va al tabaccaio e scopre di aver vinto al VinciCasa

Di aver vinto l'ha scoperto questa mattina, intorno alle 8.45. «Pasquale, per favore controllami le bollette del Vinci casa». Pasquale è Pasquale Caiazzo, titolare di una tabaccheria ricevitoria in via Michelangelo Schipa al civico 47. Inserito il tagliando nella macchinetta è uscita la vincita: 200mila euro subito e due anni per trovare un casa e comprarla. «Il mio cliente è rimasto sorpreso, non e l'aspetava - spiega a Il Mattino, il titolare della tabaccheria - un frequentatore assiduo, gioca sempre gli stessi numeri al Vincicasa, due euro e tante battute, se vinci ricordatidi me».

S'è emozionato - aggiunge Caiazzo - gli ho dato il biglietto e il tagliando dove esce il numero di prenotazione da effettuare per avere i primi 200mila euro ed è andato via».

Ma non ha fatto la fotocopia del biglietto vincente? «No, massima discrezione com'è giusto che sia».

Nessuna informazione sul vincitore, si sa solo che è un pensionato. «Non mi faccia aggiungere altro, e ora mi scusi ma devo lavorare».

La combinazione vincente estratta ieri è 5-19-24-32-37. Dalla nascita del Vincicasa della Sisal sono state ben 203 le case assegnate.