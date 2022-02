Virgin Active a Napoli, slitta l'apertura a Santa Lucia

Slitta l'apertura del nuovo club Virgin Active Santa Lucia in via Nazario Sauro 7. «Data da definirsi a causa di motivi organizzativi». Più di 4.000 metri quadrati, sette studi di allenamento, un’area relax con la spa, una piscina di 25 mettri sul golfo, di fronte al Castel dell’Ovo, in uno degli angoli più scenografici e iconici della città. Il nuovo club Collection si inserisce nel quartiere vivace e punta su allenamenti funzionali su Grid o corsi come Boxing, Cross Active, Cycling, Reformer Pilates, Yoga e molti altri ancora. Una formula già sperimentata negli altri 38 centri in Italia scelti da oltre 130.000 soci, mentre lo staff è di oltre 3.000 persone.

