Mary, volto anticlan nel nome del fratello: «Dimmi che sei orgoglioso di me»

Venerdì 8 Marzo 2019, 08:00

«Mi chiedo dove sei adesso. Se stai riempiendo i cieli con la luce del tuo sorriso... Se ogni tanto ti capita di guardami, o di scuotere la testa quando faccio qualcosa di insensato! Mi chiedo se sei orgoglioso di me, se saresti orgoglioso di me, se fossi ancora vivo». Mary Colonna, 24 anni, il profilo sottile, scrive questa lettera al fratello Ciro, il ragazzo ammazzato in un agguato di camorra a Ponticelli. Il 7 giugno 2016, ucciso per errore, si è detto. «Ma non è uno sbaglio uscire di casa per incontrare un amico e fermarsi in un circolo ricreativo a giocare a biliardino...», osserva Pasquale Leone, a nome di Libera, l'associazione di cui fa parte Mary e che ricorda il diciannovenne napoletano attraverso una serie di iniziative.