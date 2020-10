Volotea lancia il volo Napoli-Venezia: quattro collegamenti settimanali

Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha annunciato oggi l'avvio di un nuovo collegamento in partenza da Venezia alla volta di Napoli. La nuova rotta, già disponibile sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio, decollerà il 19 novembre con quattro frequenze settimanali (martedì, giovedì, venerdì e domenica) per un totale di 33.900 posti in vendita.

Durante il periodo di più intenso traffico, dal 17 dicembre all'11 gennaio, la frequenza del nuovo collegamento per la Campania aumenterà fino a diventare giornaliera. Infine, durante il resto del 2021, la rotta verrà operata 6 giorni su 7. A seguito dell'avvio della nuova rotta, salgono a 36 i collegamenti della low-cost disponibili presso lo scalo veneziano, 10 domestici e 26 all'estero.

