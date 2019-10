Martedì 1 Ottobre 2019, 21:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà Napoli la sesta base campana di Volotea. Le nuove rotte, ma anche le opportunità di impiego di Volotea presso lo scalo - verranno annunciate il prossimo 15 ottobre a Napoli. Con l’apertura della nuova base, ad aprile 2020, la low cost sistemerà due aeromobili presso lo scalo, permettendo spostamenti più facili, comodi e diretti per i passeggeri campani, durante tutto l’anno, ma anche probabilmente, l'arrivo di nuovi turisti.A Napoli, Volotea è già la terza compagnia in termini di destinazioni raggiungibili, 22 rotte di non operate da nessun’altra compagnia e da aprile baserà a Napoli due aeromobili A319, migliorando la sua offerta per il 2020 e presto avvierà la selezione del personale locale a supporto delle operazioni.“Siamo felici di aprire una base a Napoli, primo aeroporto Volotea in Italia e secondo nel nostro network per numero di posti disponibili: grazie alla nuova base, i passeggeri campani potranno volare in orari ancora più comodi. A Napoli, inoltre, utilizzeremo aeromobili Airbus A319 che ci permetteranno così di offrire, il prossimo anno, più di un milione di posti a livello locale" dice Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea-"la presenza di aeromobili basati a Napoli consentirà di operare voli su tratte nazionali in fasce orarie più comode, in particolare per l’utenza business. Con i nostri partner, in linea con la crescita responsabile dello scalo, puntiamo ad aeromobili con migliori performance in termini di sostenibilità ambientale: i nuovi aeromobili, con il 25 per cento di posti in più, hanno infatti minori emissioni per passeggero e meno impatto acustico" - sottolinea Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC SpA.Volotea opera a Napoli dal 2013 e ha recentemente sorpassato i suoi 2.500.000 passeggeri presso lo scalo.