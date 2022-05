Vomero, colonnina in disuso diventa edicola votiva dedicata a Maradona

Fabio Procaccini e Nicola Campoli dal 7 aprile hanno iniziato una campagna di sensibilizzazione per il decoro urbano. I due solerti cittadini stanno segnalando alle compagnie responsabili la rimozione di armadi e colonnine abbandonate e in disuso, in particolare quelle tra Vomero e Chiaia dove si spostano quotidianamente, ma non mancano zone del centro, spronando gli altri concittadini a fare lo stesso poiché si tratta di contattare semplicemente le aziende sul numero verde (Telecom: 800415042; Enel: 803500) indicando la strada e il civico dove insiste l'ingombro che spesso crea disagio anche ai pedoni.

APPROFONDIMENTI ITALIA Vomero, colonnina in disuso diventa edicola votiva dedicata a... I TRASPORTI Napoli, macchinette fuori uso al metrò Garibaldi: un'ora... CITTà Napoli, biblioteca negata a Ponticelli: la protesta di studenti e... IL CASO Virtus Piscinola, Pd e opposizioni sulle barricate: «Ritirare...

Procaccini però nei giorni scorsi ha fatto una scoperta e la segnalazione è stata fatta a malincuore: in largo Santa Teresa di Calcutta (tra Via Tasso e Via Aniello Falcone) all'interno di una casetta tecnica dismessa e abbandonata spunta una nicchia votiva dedicata a Maradona, con tanto di fiori.

«Al Dios una sola preghiera: Piensace tu, rivolta sia al destino degli azzurri ma anche più in generale alle sorti della città» dice Procaccini.