È prevista per domani 16 dicembre, alla presenza dell'Assessore Luigi Felaco la ripresa dei lavori di completamento per la riqualifica dell’area ex gasometro nel quartiere Vomero. I lavori complementari previsti, coerenti alla realizzazione di una particolare tipologia di parco urbano, ovvero il parco agricolo, avranno una durata complessiva di circa 7 mesi. L’intera area sarà messa in sicurezza attraverso puntuali interventi di ingegneria naturalistica; saranno altresì assicurati la cura e il miglioramento del paesaggio arboreo esistente, in un’ottica di salvaguardia e valorizzazione degli oltre 1000 esemplari delle diverse piante autoctone; infine, ci sarà un migliore adeguamento della tipologia di illuminazione del Parco, con dispositivi più ecosostenibili.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Napoli, il bluff della Floridiana: si entra da via Cimarosa, prati e... L'EX GASOMETRO Napoli, il parco fantasma nel cuore Vomero: «Uno scandalo senza...

LEGGI ANCHE Natale a Napoli, i commercianti di via Cilea accendono le luci del Vomero

“Un grande risultato per tutta la città, cui viene restituita un’area verde strategica. Gli interventi, relativi alla rifunzionalizzazione dell’intera area, daranno vita ad un luogo di confronto fra la realtà urbana e rurale in cui poter ritrovare i ritmi della natura, i tempi delle trasformazioni stagionali, il mutare degli odori e dei profumi, persino in un’area fortemente urbanizzata” hanno dichiarato l’Assessore al Verde, Luigi Felaco e il Presidente della Commissione Ambiente Marco Gaudini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA