Vomero, la fontana della discordia: «Tatafiore ci aiuti nel restauro»

Venerdì 7 Settembre 2018, 11:00

La rimozione della fontana «Itaca» da via Scarlatti sta diventando un caso politico. Due le commissioni che si sono tenute ieri sul tema, la prima in Consiglio comunale, presieduta da Elena Coccia, la seconda in Municipalità Vomero Arenella, presieduta da Stefania Sannino. Se nel corso della commissione cultura si è deciso di approfondire ulteriormente la questione in un prossimo incontro a cui sarà invitato il sindaco, l'assessore alla Cultura Nino Daniele e l'autore dell'opera Ernesto Tatafiore, nella Commissione Trasparenza della Municipalità sono state sentite le modalità di intervento da parte del perito Pietro Terracciano (che l'8 agosto ha eseguito la perizia adducendo lo spostamento per restauro e questioni di sicurezza), e del dirigente Fabio Pascapè del Servizio Patrimonio artistico e beni culturali della Direzione Centrale Patrimonio del Comune di Napoli.