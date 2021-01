Vomero, illuminazione stradale spenta: «Così da giorni, può essere pericoloso»

Da diversi giorni, una volta calato il buio della sera, gli impianti della pubblica illuminazione restano spenti in diverse strade del quartiere Vomero e Arenella. Si ritrovano completamente al buio i residenti di via San Giacomo dei Capri e via Saverio Altamura, ormai esausti a causa del disservizio che li accompagna da numerosi giorni. Sono tante le segnalazioni dei vomeresi costretti a raggiungere le proprie abitazioni in totale assenza di luce stradale. L'unica fonte di illuminazione proviene da alcuni esercizi commerciali o parchi e viali privati.

Le segnalazioni e le lamentele sono legate anche ai rischi che comporta tale disservizio, in quanto la scarsa illuminazione stradale potrebbe favorire episodi di delinquenza. I residenti sollecitano anche sui canali social affinché avvenga, in modo tempestivo, un immediato intervento da parte degli uffici competenti per un ripristino degli impianti che sia efficiente e duraturo nel tempo.

