Vomero, il nuovo book crossing tra i succhi di frutta

Il Vomero si arricchisce di un nuovo book crossing... tra i succhi di frutta!

Il curioso punto di raccolta e scambio libri, è stato realizzato di recente in un noto bar per vegetariani, in via Luca Giordano.

«La frutta e la cultura si incontrano al centro del Vomero», dice l'avvocato ambientalista Fabio Procaccini, promotore assieme all'imprenditore Fabrizio D'Errico, dell'iniziativa culturale.

«Nel “bar naturale” di Fabrizio, oltre ad assaporare cocktail a base di succhi di frutta fresca, si potrà prendere, portare libri e conoscere tanta gente davvero genuina»

Lettori che vanno e che vengono, dunque, nel quartiere collinare di Napoli, che si conferma, grazie all'azione dei volontari, sempre più centro di veicolazione libri.

Il book crossing di Via Luca Giordano, si aggiunge a quelli presenti in Piazzetta Belvedere e via Enrico Alvino già istituiti da Procaccini in tandem con l'artista civico Ruben D'Agostino.