Vomero, parcheggia sulla rampa dei disabili e riceve la «multa civica»

Lo scivolo occupato da un'automobile in sosta e l'impossibilità per i disabili di attraversare. Accade in piazzetta Belvedere al Vomero dove da alcuni mesi si tenta una riqualificazione del territorio, in particolare civica. A muoversi in tal senso è l'avvocato ambientalista Fabio Procaccini che sta rimettendo a nuovo lo slargo davanti la parrocchia di Santa Maria della Libera che da ricettacolo di immondizia e degrado, è diventato un angolo di ristoro, pulito e abbellito con garbo. Di fronte alla mancanza di rispetto dell'incivile automobilista, Procaccini ha utilizzato il suo consueto metodo: la multa civica.

«Per favore non parcheggiare sulla rampa dei disabili» è il sintetico ed efficace messaggio affisso ieri sera, con la speranza che quei pochi centimetri di asfalto sia finalmente lasciati a chi ha difficoltà motorie e non usati come parcheggio selvaggio.