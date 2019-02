Sprofonda piazza Leonardo al Vomero, due voragini in 24 ore: «Colpa dei box»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 17 Febbraio 2019, 09:30

Si aggrava il disastro di piazza Leonardo: dopo 5 anni di cantieri per box auto mai realizzati, dopo il braccio di ferro ancora aperto in Tribunale tra Comune e cooperativa sulla revoca della concessione per la costruzione dei parcheggi, dopo scavi e querelle su serbatoi fantasma e disagi a traffico, residenti e negozi, ora è la stagione delle voragini. Se ne sono aperte due in pochi giorni, per effetto del «collasso della volta fognaria»: una davanti all'edicola, l'altra all'incrocio con via Girolamo Santacroce, chiusa al traffico da venerdì e riaperta solo nella serata di ieri. Mentre proseguono i lavori di ripristino e si indaga per individuare la responsabilità del danno, l'unico dato incontestabile è che il sottosuolo di piazza Leonardo sia vuoto a tratti. Lo ha visto chi ha buttato l'occhio in mezzo al basolato in frantumi di fianco all'edicola, o nel buco profondissimo - ora riempito - al centro della carreggiata.