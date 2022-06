Napoli, a via Scarlatti contenitore seminterrato «assediato» da rifiuti, turisti sconcertati

« Si potrebbe concludere il tutto con la classica formula con la quale si chiude la dimostrazione di un teorema, Cdv ovvero come volevasi dimostrare - afferma Gennaro Capodanno, presidente del comitato valori collinari, già presidente della circoscrizione vomero -.Fui facile profeta, quando cinque anni fa, nel maggio del 2017, appena furono svelati i due contenitori seminterrati per la raccolta differenziata, posti all'incrocio tra via Scarlatti e via Luca Giordano, nel presentare la petizione con la quale se ne richiedeva la rimozione, affermavo: « Il posizionamento di tali contenitori, che fuoriescono dal terreno per circa un metro, all'incrocio delle due più antiche e importanti strade del quartiere collinare di Napoli, via Scarlatti e via Luca Giordano, è decisamente sbagliato»

«I contenitori per la raccolta differenziata in tali zone - proseguiva Capodanno - devono essere totalmente interrati e posti in posizione defilata anche per evitare che possano trasformarsi in ricettacoli per i rifiuti, così come già avviene per le campane presenti in zona »

« Bisognava inoltre - sottolineava Capodanno - preventivamente interpellare residenti e commercianti della zona affinché potessero esprimere il loro parere sulla collocazione di manufatti con notevole impatto ambientale e visivo, come quello appunto dei contenitori in questione, aspetto che non è stato tenuto in alcuna considerazione. Per queste ragioni ne chiediamo la rimozione immediata»

«A dimostrazione - puntualizza Capodanno- stamani, sotto un sole cocente, con tante persone in strada per il consueto shopping del sabato, nelle aree pedonalizzate, tra le quali numerosi tanti turisti l'immagine di quello che i vomeresi hanno ribattezzato "il sarcofago" era quella che si può osservare nella foto, con numerosi sacchetti e pezzi di plastica posti sulla bocca del contenitore e alla base del manufatto » Con l'occasione Capodanno rinnova, ancora una volta, l'invito agli uffici preposti dell'amministrazione comunale a procedere, in tempi rapidi, alla rimozione del contenitore seminterrato dalla posizione attuale, ricollocandolo in un'area più idonea.