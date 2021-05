Voragine a Napoli, la strada sprofonda sotto il peso della pioggia al rione Sanità

Un'ampia voragine si è aperta nella notte nel rione Sanità, a Napoli. Non ci sono feriti. Sul posto sono giunti gli uomini della polizia e i vigili del fuoco, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Non si esclude che la voragine possa essere stata causata dalle abbondanti piogge che si sono registrate a partire dalla serata di ieri.

Oltre allo spavento nessun danno per i residenti della zona. I vigili del fuoco stanno lavorando ancora per mettere in sicurezza l'area interessata.