Whirlpool, «Sulla nostra pelle»: il calendario dei lavoratori di Napoli

«Le lavoratrici e i lavoratori della Whirlpool di Napoli organizzano per mercoledì 30 dicembre alle ore 15 l'evento di presentazione del calendario 2021 realizzato dal Cral del sito napoletano. Nel corso dell'evento solidale di beneficenza saranno messe all'asta le prime tre copie del calendario 2021 dal titolo 'Sulla nostra pellè e seguiranno musica, video messaggi e interventi sul palco».

APPROFONDIMENTI LA VERTENZA Whirlpool Napoli, ultimo vertice a Roma: «Da gennaio operai in... L'INIZIATIVA Napoli, dal Comune pacchi alimentarialle mense dei poveri e ai... L'INIZIATIVA Napoli, al via il Natale di Solidarietà Diffusa: una mano tesa...

È quanto si legge in una nota del Cral Whirlpool di Napoli. «L'idea del calendario - spiega la nota - nasce dalla volontà di rappresentare, attraverso le immagini, lo scontro tra una multinazionale che pone il profitto avanti a tutto e i suoi operai che ne subiscono le decisioni sulla propria pelle. Immagini che si pongono l'obiettivo di trasferire tutte quelle sensazioni che accompagnano le lavoratrici e i lavoratori da venti mesi e che, con l'aggiunta di quegli elementi e di quegli slogan che hanno caratterizzato la lotta, rendono completo un racconto fatto di forza, fierezza, dignità. In un momento in cui le lavoratrici e i lavoratori sono in presidio permanente nello stabilimento dalla comunicazione da parte dell'azienda della cessazione della produzione di lavatrici il 31 ottobre».

Il ricavato della serata sarà destinato al «Fondo di resistenza dei dipendenti Whirlpool Napoli» al fine di sostenere la vertenza dei lavoratori. L'evento solidale, a cui parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, rappresentanti sindacali, rappresentanti del mondo dello spettacolo e rappresentanti della società civile, si svolgerà il 30 dicembre prossimo a Napoli, nella Sala Teatro dello stabilimento Whirlpool, in via Argine 310, a partire dalle ore 15, nel rispetto assoluto delle norme vigenti in materia Covid-19. L'evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Cral Whirlpool.

© RIPRODUZIONE RISERVATA