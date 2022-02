Wizz Air, dopo il concorso vinto dalla famiglia di Portici ecco il mini film del viaggio

Il 30 dicembre 2021 si è concluso «La Famiglia Volante», il più grande concorso mai realizzato da Wizz Air, che ha portato Anna Donalek, la vincitrice, e tutti i suoi cari originari di Portici a bordo di un aereo diretto a Corfù per trascorrere un weekend all’insegna della famiglia. Ma come sarà andato il viaggio? Per scoprirlo non basta che guardare il video.

Solo dieci giorni e un aereo da riempire: un’impresa in cui si sono messi alla prova oltre 2.300 italiani invitando i propri cari a occupare tutti i 170 posti messi a disposizione dalla compagnia. Delle due famiglie che sono riuscite a partecipare all’estrazione finale, è stata quella di Anna Donalek ad aggiudicarsi il prestigioso premio e a imbarcarsi sull’aereo che il 14 gennaio ha portato lei e la sua famiglia sulla bellissima isola di Corfù.

Un weekend all’insegna della storia, della cultura e della cucina reso possibile grazie anche al rinomato Angsana Corfu Resort and Spa, che ha ospitato la più grande famiglia d’Italia, e a tutti partner del progetto tra cui Fraport Greece, Aocta (Association of Corfu Travel Agents) e la Corfu Hotel Association.

«È stato bellissimo vedere una famiglia così unita e affiatata divertirsi insieme. Anna e tutti i suoi cari hanno reso onore alla più grande delle tradizioni italiane. Speriamo che tante altre famiglie possano fare altrettanto. Da parte nostra continueremo a impegnarci per offrire opportunità di viaggio a prezzi bassi. E per tutti quelli che volesse ammirare le bellezze di Corfù ci sono già tante opzioni di viaggio disponibili dagli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bari e Napoli» ha dichiarato Paulina Gosk, corporate communications manager di Wizz Air.

E la loro fantastica avventura adesso è diventata anche un mini film.

L’after movie realizzato da Wizz Air non è solo un bellissimo ricordo per ognuno dei vincitori, ma anche l’ennesima riprova dell’attenzione e della cura che la compagnia aerea riserva ai suoi passeggeri, così come dimostra anche il suo network di collegamenti domestici e internazionali in costante crescita.

Ad oggi sono più di 280 le rotte lanciate da Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita e sostenibile d’Europa, in Italia e dirette in oltre 35 nazioni.

In Italia, la compagnia può contare sul supporto di 7 basi oltre che su una rete di 25 aeroporti, tra cui anche i primi tre per traffico aereo (Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Catania Fontanarossa).