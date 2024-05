L’ingresso delle donne nei circoli attualmente maschili? Prima o poi ci arriveranno tutti. È nelle cose della vita, ed è una realtà con la quale tutti si dovranno confrontare, anche i compassatissimi inglesi che diventeranno obsoleti. Ne è convinto il presidente dello Yacht Club Capri, Achille D’Avanzo, il cui sodalizio cinque anni fa, nel 2019, ha deciso di ammettere le donne socie.

Come siete arrivati a questa decisione?

«È stata una decisione adottata all’inizio del mio mandato. In realtà non c’era nulla di ostativo all'ingresso delle donne nel nostro circolo. Non c’era scritto da nessuna parte che non ne potessero far parte. Però era necessario un passaggio formale per entrare in sinergia con loro e affidare dei ruoli operativi che non avevano. La presenza della donna al circolo era infatti più complessa dal punto di vista pratico e dovevamo superare questa situazione. Non c’è stato praticamente dibattito. Abbiamo vissuto l’apertura in maniera molto tranquilla, logica. Era naturale che volendo implementare le attività bisognava superare questi ostacoli».

Quante donne socie sono nello Yacht Club Capri?

«Ne abbiamo 20 su una platea di 60-70 soci delle quali 4-5 nel direttivo. Intendiamo creare un dipartimento interno che possa curare aspetti sociali il cui coordinamento sia affidato ad una donna. Sono tutte persone di spiccata esperienza e saggezza. Se la nostra missione è quella di far crescere la scuola vela e la partecipazione dei ragazzi abbiamo bisogno di complicità e quello che può darci una donna è un perfetto equilibrio nell’interlocuzione. Come circolo a Capri abbiamo delle caratteristiche uniche e per sostenere la vela dobbiamo intervenire anche con dei contributi che possano essere aiuti economici».

Come valuta il dibattito sull'ingresso delle donne nei circoli?

«Credo che il modello inglese di sedersi su una poltrona con i sigari accesi ed indirizzare i destini della nazione sia decisamente obsoleto».

E in questo contesto come si inserisce lo Yacht Club Capri?

«Il nostro compito è quello di rimarcare che Capri non è solo fashion e mondanità. Il nostro compito è quello di far crescere la partecipazione dei ragazzi alla scuola vela e ci sono numerose ragazzine che la praticano».

Il presidente del Savoia dice che le donne non vogliono iscriversi.

«Conosco Cattaneo e so che non ha nessun tipo di preclusione. A lungo andare tutti dovranno adeguarsi».

Il primo obiettivo è quello della casa sociale.

«Dopo la frana di qualche anno fa che ha distrutto la nostra sede stiamo lavorando per la nuova casa che possa riaprire alle attività. Per il momento ci concentriamo sulla scuola vela e su come distrarre i ragazzini da tablet e telefonini e portarli a fare qualcosa di sano. Quando avremo una nuova casa potremo anche assorbire tutti coloro che hanno fatto richiesta di farsi soci e far partire progetti che dimostrano come possiamo andare anche oltre la moda ed il fashion».

Se la vicenda delle donne nei circoli è “tanto rumore per nulla” diversa la questione quando si affronta l’argomento lavoro. Lei che è amministratore delegato della Solido Holding che importanza ha dato alla componente femminile nella sua azienda?

«Il 70% del top managment e del middle management della mia azienda sono donne ma non da adesso. La responsabile del marketing è con me da 12 anni ed è un donna. Questo fa capire cosa penso delle donne in campo lavorativo».