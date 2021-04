Zona arancione: a Napoli riaprono i negozi ma nessuno fa shopping

Un totale flop. Complice il mal tempo della prima mattinata di riaperture, a Napoli i negozi fanno registrare un’affluenza bassissima, al contrario di quanto ci si aspettasse data la smania di far riaprire tutto della clientela.

Dai negozi di scarpe, a quelli di abbigliamento, passando per le gioiellerie, la musica -triste- non cambia: si entra poco e al massimo per dare uno sguardo, ma di acquisti neppure l’ombra, così come manco l'ombra sì è vista dei famosi ristori, oggi sostegni. Si spera che sia stato davvero il maltempo a frenare i meteoropatici napoletani ma di certo la crisi degli ultimi mesi non fa ben sperare. Non va meglio neppure ai centri estetici con poche clienti, lasciando presagire che orami ci si sia abituati al fai da te, mentre, pare, gli unici a gioire, nonostante le rigide misure anti covid che limitano accessi e impongono orari e distanze, sono i saloni di parrucchieri che fanno registrare l’affluenza più alta con un cospicuo numero di prenotazioni. Insomma, a quanto pare si può rinunciare (almeno per ora) a rifarsi il guardaroba ma a correggere la ricrescita che spunta, no, proprio non si può rinunciare.