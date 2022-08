102 anni per nonna Claudia: il segreto della sua longevità

Oltre un secolo di vita per nonna Claudia Fiorentino. Una torta con 102 candeline, sorrisi, foto, una casa piena di persone che le vogliono bene e gli auguri dell'amministrazione comunale di Gragnano.

Un traguardo importante per la super centenaria che non lesina consigli di longevità come racconta anche il sindaco Nello D'Auria che le ha fatto gli auguri sui social, inviando il suo vice, Andrea Gaudino a casa della sua concittadina centenaria.

"Quanta storia in un secolo di donna. La tempra d’altri tempi e il sacrificio vissuto col sorriso. A persone come nonna Claudia chiediamo di parlarci sempre di lei, delle nostre radici, dei nostri nonni pastai e della Gragnano che ha saputo reinventarsi ogni volta.

Nonna Claudia ci ha confidato il segreto della sua longevità: amore per la famiglia e dieta mediterranea a base di pasta di Gragnano.

Auguri!!!".