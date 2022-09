10eLotto, vinto un milione di euro a Giugliano. E a Napoli terno secco (6-18-19) da 22.500 euro

Vinto un milione di euro con un 10 Il 10eLotto premia la Campania: come riporta Agipronews, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, un fortunato giocatore ha centrato un 10 da un milione di euro. Si tratta della seconda vincita più alta del 2022.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 21,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale dall'inizio dell'anno di oltre 2,5 miliardi. Lotto, Campania fortunata: vinti 91mila euro Campania protagonista dell'ultimo concorso del Lotto con vincite complessive per 91mila euro: come riporta Agipronews, ad Afragola, in provincia di Napoli sono stati vinti oltre 31mila euro.

A Napoli, invece, è stato centrato un terno secco (6-18-19) da 22.500 euro, mentre a San Tammaro, in provincia di Caserta, è stata realizzata una vincita da 14 mila euro. Infine a Quarto, in provincia di Napoli, è stato indovinato un altro terno da 13.500 euro, mentre a Giugliano in Campania, sempre in provincia, finiscono altri 9.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 727 milioni dall'inizio dell'anno.