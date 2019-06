Domenica 23 Giugno 2019, 19:38

Ancora un’aggressione ad un team del 118. Poco dopo le 18 l’ambulanza di Carlo III (solo autista e infermiere) viene allertata a Vico Santa Maria delle Grazie a Toledo per “stato di ebrezza alcolica”. Come riferisce la pagina facebook gestita dalla onlus “Nessuno tocchi Ippocrate” i parenti intendono portare il congiunto in ospedale, quest’ultimo non è turttavia d’accordo. Il paziente dopo essere salito in ambulanza si alza dalla barella in maniera fulminea stracciando le cinghie della barella ed incomincia a sfondare tutto quello ciò che ha intorno. L’infermiere fa appena a tempo a fuggire altrimenti oltre alle suppellettili al servisio del mezzo di soccorso ci sarebbe stata anche una vittima. Alla fine l’ubriaco con una testata sfonda il vetro posteriore del mezzo ed esce da quello spazio piccolissimo.“Scene di straordinaria follia - commento a caldo del leader associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti che torna a richiedere la vigilanza privata con due guardie giurate a tutela degli operatori sanitari del 118. L’episodio segue ad un altro simile avvenuto ieri a Pianura.Qui l’equipaggio del 118 era stato attivato per agitazione psicomotoria in via Botticelli. Una volta entrati dentro l’appartamento il paziente ,L.A. , alla vista dell’infermiere, si è alzato dal letto e ha cominciato a sferrare nei confronti del camice bianco una serie di calci e pugni di una ferocia inaudita. I sanitari sono allora fuggiti fuori dall’abitazione del paziente chiamando la centrale operativa per attivare la forza pubblica. Giunti i carabinieri e il responsabile igiene mentale della Asl è stato avviato l’iter per un Tso (trattamento sanitario obbligatorio. L’infermiere, concluso l’intervento, si è fatto refertare presso il pronto soccorso ottenendo 7 giorni di prognosi.