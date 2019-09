Mercoledì 11 Settembre 2019, 16:02 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 16:20

Nella base Us Naval Support Activity Capodichino si è celebrata la commemorazione di coloro che sono deceduti nel tragico evento dell'11 settembre 2001. «Uniti siamo più forti e la nostra partnership con gli italiani che ci ospitano, con gli amici e con gli alleati è il nostro punto di forza contro tutte le avversità» ha commentato il capitano Abrahamson, comandante della Base, in un messaggio inviato a tutto il personale militare e civile, sia americano che italiano del Us Naval Support Activity a Napoli.