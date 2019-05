I carabinieri della stazione Quartiere 167 hanno tratto in arresto in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti Russo Michele, un 18enne di Casavatore già noto. Il giovane durante un servizio di osservazione su una piazza di spaccio nella zona chiamata “la 33” - “lotto sc-3” - zona sotto l’influenza del clan “Abete-abinante”, hanno sorpreso il giovane mentre era intento a cedere stupefacente a tossici locali. Bloccato il 18enne, durante perquisizione personale i militari hanno rinvenuto e sequestrato 12 dosi di eroina/kobret pari e 165 euro ritenuti provento di illecita attività. l’arrestato dopo le formalità di rito è stato tradotto nella casa circondariale di Poggioreale.

Venerdì 3 Maggio 2019, 13:14 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 13:20

