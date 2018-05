Lunedì 21 Maggio 2018, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«A Napoli si sta inaugurando un nuovo metodo: il bisogno e la necessità di denunciare, di esporsi, di metterci la faccia e mostrare anche le immagini cruente». Così Maria Luisa Iavarone, la mamma di Arturo aggredito da una baby gang lo scorso dicembre in via Foria, ha commentato l'ultimo episodio di violenza che ha avuto come vittima un ragazzo di 16 anni aggredito ieri all'uscita della stazione della metropolitana Piscinola - Scampia. Iavarone, che ha riferito di essere in contatto con la madre del ragazzo ferito al volto, ha affermato che «quelle immagini sono una ferita al cuore di tutta la città e di tutti i napoletani».