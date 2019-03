I carabinieri della stazione di Mugnano hanno arrestato per contrabbando di sigarette Francesco Iorio, un 31enne di villaricca già noto alle forze dell’ordine che è stato fermato e controllato mentre percorreva via Rosselli di Mugnano alla guida del suo suv venendo trovato in possesso di 1.700 pacchetti di sigarette di varie marche -peso complessivo pari a 34 chilogrammi- privi del bollino del monopolio di stato. a casa, durante perquisizione, i militari hanno trovato e sequestrato altri 924 pacchetti, 18,5 chilogrammi circa. L’arrestato è ai domiciliari in attesa di processo con rito direttissimo.

Venerdì 22 Marzo 2019, 12:29

