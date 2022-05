17 maggio a Napoli: «L'omosessualità è una variante naturale del comportamento umano»

Il 17 maggio del 1990 ha segnato la cancellazione dell'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali e la definizione da parte dell’OMS come “una variante naturale del comportamento umano". Da allora si ricorda questa data come la “Giornata Internazionale contro l’omo-bi-transfobia”. Questa collocazione è stato il primo importante step nell’itinerario di valorizzazione di tutte le diversità per raggiungere il traguardo della non discriminazione.

APPROFONDIMENTI OGGI Omofobia, ecco perché la giornata internazionale si celebra... L'INCONTRO Università Federico II, per la giornata contro l'omofobia...

Non solo della depatologizzazione e dell’indiscriminazione su questa ampia materia si è argomentato questa mattina nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore” al Secondo Policlinico di Napoli nell’ambito del simposio “I Generi e le Sessualità”, organizzato e moderato tra gli altri dalla Dottoressa Anna Maria Iannicelli con l’interventi e relazioni di innumerevoli rappresentanti, luminari e testimoni di istituzioni, scienza, medicina, psicologia, sociologia, letteraturara e associazioni che svolgono attività anche nel mondo LGBT e la cultura omosessuale.

Dopo i saluti istituzionali del Rettore della Federico II Matteo Lorito, il professor Claudio Finelli ha discusso di “Letteratura omosessuale: appunti, divagazioni e idee”, il professor Paolo Valerio di “Omotransfobia e pressione sociale”, la dottoressa Carmen Ferrara di “Lesbo-omo-bi-transfobia di stato” e la professoressa Annalisa Amodeo delle “Microaggressioni”. Dopo gli interventi della presidente Arcigay Daniela Lourdes Falanga e del consigliere al Comune di Napoli dottor Pasquale Sannino, è stata la volta delle relazioni del dottor Andrea Pennasilico “BI: la fobia di una sillaba dimenticata”, della professoressa Carmela Bravaccino “Il bullismo omofobico in adolescenza”, della dottoressa Fabiana Santamaria “Le varianze di genere in adolescenza”, di Pivonello, Verde, Delli Veneri, Salerno e Di Mase “La gestione endocrinologica, riproduttiva e sessuologica delle persone e dell’adolescente con incongruenza di genere”, del professor Ciro Imbimbo “Chirurgia urologica nelle persone trans” e del dottor Mario Guarino “Fronte del porto: il pronto soccorso tra emergenza e diversità”.

In conclusione il dottor Matteo Masullo ha raccontato la sua transizione sessuale da Martina a Matteo, mentre allo stilista Martino Midali è stato affidato un tributo a questa giornata con una coreografica sfilata di abiti nei colori arcobaleno che ha portato in cattedra studentesse e studenti “indossatori occasionali” per testimoniare come la corretta informazione, la divulgazione scientifica, ogni movimento sociale di liberazione e le frequenti campagne di sensibilizzazione siano azioni che ciascuno cittadino può e deve compiere affinchè abbiano influenza e impatto sul cambiamento collettivo.