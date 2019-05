Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, Roberto Attena, ha convalidato l'arresto e la misura cautelare dei domiciliari per Davide Elia, 37 anni. Nella notte tra il 9 ed il 10 Maggio alla guida della sua «Panda», nel tratto di strada tra Casamicciola e Ischia, Elia si è scontrato con il giovane Francesco Taliercio, 17 anni, di Lacco Ameno, che era alla guida di un ciclomotore, ed è stato colpito dall'auto, morendo nell' incidente. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, appena dopo la curva Elia avrebbe invaso la corsia di marcia nella quale procedeva Taliercio in direzione opposta. Il 37 enne dopo lo scontro venne fermato dai Carabinieri e sottoposto ad accertamenti all' Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, risultando positivo all'alcool-test con un tasso di 1,5 g/l. Per Elia l' accusa è di omicidio stradale.

Domenica 12 Maggio 2019, 15:44

