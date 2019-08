Giovedì 1 Agosto 2019, 11:26

Arrestato per contrabbando di tabacchi un 32enne di Afragola già noto alle forze dell’ordine, Antonio Amato.E' stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Afragola a detenere in un deposito 939 stecche di sigarette sui cui pacchetti non compariva il bollino dei monopoli di stato. I circa 188 chili di sigarette illegali sono stati sequestrati. Amato è stato tratto in arresto e, dopo il giudizio con rito direttissimo, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.