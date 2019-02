I Carabinieri della Tenenza di Ercolano nel corso di un servizio antidroga organizzato nella zona del centro cittadino hanno notato arrivare dal viale Università di Portici in direzione del centro di Ercolano Salvatore Abrunzo, un 44enne già noto per reati contro la persona e il patrimonio attualmente residente a Torre del Greco. Fermato per controlli, è stato sottoposto a perquisizione personale venendo trovato in possesso di due panetti di hashish del peso complessivo pari a 200 grammi che teneva all’interno del suo giubbotto. Tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, è stato tradotto a Poggioreale.

Venerdì 8 Febbraio 2019, 12:26 - Ultimo aggiornamento: 08-02-2019 19:25

