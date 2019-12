2020, gli auguri dei napoletani: «Lavoro per i giovani e rispetto per la città. E la Champions»

Ultimo aggiornamento: 13:07

Lavoro, rispetto per l’ambiente e soprattutto per la città di. Passato illo sguardo dei partenopei è rivolto all’arrivo del nuovo anno e alle aspettative che ilporta con sé. Se il desiderio dei più giovani è quello di trovare un lavoro che li soddisfi, quello degli adulti è esattamente poter vedere realizzati le aspirazioni dei propri figli e nipoti. «Andiamo incontro a un futuro che rappresenta sempre più un’incognita, sia politicamente che climaticamente – dice una signora – spero che il nuovo anno porti loro qualcosa di positivo».E un cambiamento in meglio i napoletani se lo augurano anche per. «Una città bellissima dove le regole però non si rispettano e chi viene da fuori se ne accorge – sottolinea una ragazza napoletana emigrata in Spagna – bisogna imparare a valorizzare quello che abbiamo e a non darlo per scontato».Ultimo, ma non meno importante, il sogno di vedere alzare la coppa ai giocatori del Napoli. «Spero che possano vincere il campionato e anche la», auspica un tifoso. Mentre c’è chi vola basso e si accontenterebbe più semplicemente «di una seria ripresa da questo brutto momento di crisi. Mi auguro che con Gattuso potremmo fare non meglio, ma almeno quanto è stato fatto con Ancelotti».