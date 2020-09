I 90 anni dell'Amerigo Vespucci, petizione a Castellammare per festeggiarla nel porto di nascita

Una petizione on line per festeggiare nella città d'origine l'orgoglio della Marina militare italiana. Lo chiedono i cittadini con una raccolta firme virtuale.

Nel 2021 i 90 anni dell'Amerigo Vespucci saranno un traguardo storico importante per la nave scuola più longeva, conosciuta e bella del mondo.

Un appuntamento che i cittadini quindi vorrebbero ricordare con due settimane di sosta nel proprio porto per dar lustro ad una nave opera d'arte dei Cantieri navali stabiesi.

Adesso la parola ai cittadini ed a coloro che vorranno firmare la raccolta firme per cercar di convincere forze politiche e militari a realizzare un sogno per la città natale e per il territorio italiano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA