Un 20enne di Caivano ha investito in una curva della strada provinciale 498 un 48enne originario del Sudan che in sella a un ciclomotore stava percorrendo la strada nel senso di marcia opposto a quello dell’investitore. Il ragazzo si è allontanato senza fermarsi a soccorrere lo sfortunato. sul luogo dell’incidente è intervenuto personale del 118 chiamato da un passante ma i sanitari non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell’uomo e chiamare il 112. sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Caivano che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini. Dopo qualche ora si è presentato in tenenza il 20enne, il quale si è assunto la responsabilità del fatto ed ha spiegato l’accaduto. I carabinieri lo hanno denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. la sua auto è stata sottoposta a sequestro.

Sabato 16 Marzo 2019, 13:42

