Coronavirus e 25 aprile, i ragazzi di Napoli Est cantano «Bella Ciao» su Fb

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 25 aprile assolutamente inedito. La pandemia da coronavirus e il pericolo di contagio rendono difficili le cerimonie nell'anniversario della Liberazione. Come per la didattica a distanza e per tante altre necessità arriva in soccorso internet. Di qui l'idea della fondazione- che opera a San Giovanni a Teduccio, quartiere nella periferia orientale di Napoli - di coinvolgere i suoi giovanissimi in una testimonianza alquanto originale.Proprio bambini e ragazzini che normalmente frequentano i locali della fondazione hanno intonato «Bella Ciao», l'inno ufficiale della Resistenza, un brano conosciuto in tutto il mondo. Lo hanno cantato e ballato ognuno da casa propria e in maniera assolutamente originale. C'è chi batte i coperchi e chi si diverte con cucchiarelle e padelle. Dal più timido al più vivace le loro performance sono state catturate nei video dei genitori e postate sullacreando un unico racconto. Un modo nuovo per trasmettere ai più piccoli l'importanza di questa giornata e per inculcare i valori della libertà e della resistenza. Proprio in queste settimane in cui i giovani sono fisicamente distanti dalla scuola e da altri luoghi di educazione, formazione e di cultura è necessario insistere in questo senso. Un impegno che riguarda anche i loro genitori che parteciperanno al «Tango della Liberazione», un appuntamento virtuale durante il quale ballano sulle note di «Bella Ciao» insieme ai figli e a tutta la squadra di educatori della fondazione.La fondazione Famiglia di Maria opera da diversi decenni nel quartiere di Napoli Est in favore dei minori e delle famiglie interessati da forti disagi socio-economici. Normalmente la struttura di via Salvatore Aprea accoglie ogni giorno oltre cento minori, dai 6 ai 16 anni, con l'obiettivo di favorire il diritto all’istruzione e alla formazione attraverso numerose attività, anche ludiche e sportive. Queste, dopo le misure restrittive delle autorità nazionali e locali, sono state ripensate e riprese a distanza. La fondazione opera sia come centro polifunzionale per minori sia come educativa territoriale. Iniziative ed eventi permettono loro di coinvolgere cittadini e altre realtà associative della zona.«A distanza si rafforzano sempre più i valori della nostra Resistenza, quelli della Liberazione delle diseguaglianze» dice Anna Riccardi, presidente della fondazione Famiglia di Maria. «I nostri bambini hanno dimostrato al mondo adulto che “si può fare”, con pentole e coperchi, mestoli e forchette, hanno improvvisato Bella Ciao. La nostra casa non è di carta ma di cemento molto forte, con fondamenta ben salde nei valori della solidarietà, uguaglianza, comunità e voglia di futuro».Uno sguardo ai prossimi mesi. «La Fondazione è un luogo che ha senso se ci sono “assembramenti” di sorrisi, di bambini che corrono tra un campetto e l’altro, di mamme che prendono il caffè con la presidente» afferma la Riccardi che aggiunge: «Già sto immaginando, seguondo ogni tipo di disposizione regionale e non, come poter aprire anche per un po’ di cineforum nelle calde sere di luglio, come poter friggere pizze fritte con le mamme e mangiare granite con i bambini. Ecco cosa possiamo fare ora, pensare al “come resistere domani”».A febbraio scorso la struttura della fondazione è stata oggetto di un pesante furto . Il gasolio, utile ad alimentare l'impianto di riscaldamento, è stato trafugato. Al vile atto è seguita una grande gara di solidarietà che ha permesso di recuperare parte del danno e portare avanti l'impegno per numerose famiglie della periferia est di Napoli. Ora la difficoltà più importante è rappresentata dal Covid-19 con la necessità di garantire la sicurezza a lavoratori, giovani e genitori anche nella "fase 2".