Manifestazione a Napoli di centri sociali ed aderenti al gruppo di disoccupati "7 novembre" davanti in piazza Municipio, davanti a Palazzo San Giacomo al cui interno è in programma da parte delle autorità la deposizione di una corona di alloro alla targa commemorativa della Liberazione. Esposto uno striscione con la scritta « Salario, reddito e tamponi per tutti. Stop ad affitti e bollette » . A terra depositate alcune buste con la spesa. I manifestanti sollecitano l'erogazione di un reddito universale. Striscioni che richiamano gli stessi temi erano apparsi in mattinata nei quartieri di Montesanto e Bagnoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA