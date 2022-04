25 aprile, Mattarella ad Acerra: ​abbraccio con i profughi ucraini

Acerra città simbolo: qui il presidente Sergio Mattarella abbraccerà «tutti gli altri luoghi che videro l’eroismo, la sofferenza e, troppo spesso, la morte di quanti si sacrificarono per consegnarci un Paese libero e democratico. Nelle carceri e nei lager, a Cefalonia come a Montelungo», ha spiegato l’altro giorno il capo dello Stato in occasione dell’incontro con le associazioni dei combattenti. Nel castello baronale, dove a partire dalle 11...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati