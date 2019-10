© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci vuole la mazzetta, la mancia agli abusivi per mettere una luce nel giorno dei defunti sulla tomba dei propri cari passati a miglior vita. Questa l'unica opzione per chi vuole concretamente testimoniare il ricordo di chi non è più. Perché i cimiteri napoletani, in particolare quello di Poggioreale, del Pianto e il Nuovissimo, in questo periodo di vacatio della gestione delle lampade votive da parte del Comune, sono un territorio da predare e gli abusivi ne stanno approfittando ampiamente facendo affari d'oro. Tutti soldi che dovevano finire nelle casse di Palazzo San Giacomo e invece vanno ad arricchire quel mondo di mezzo, quella zona grigia che sembrava ormai solo un ricordo con l'affidamento al gestore unico Selav . Un danno erariale per il Comune che qualcuno andrà prima o poi a verificare.IL PASTICCIODalla Selav il Comune si vedeva addirittura riconosciuto un canone di 3,6 milioni l'anno e la manutenzione. Poi una inchiesta tutta da chiarire, e una decisione del Tar, a luglio, hanno fatto sì che il Comune affidasse - sostanzialmente in house - per i prossimi due anni e mezzo a Citelum il servizio pagando la bellezza di 13 milioni. Stando a quello che trapela Citelum dovrebbe avere degli uffici e mettere in campo forza lavoro a partire dal 3 novembre, ovvero dopo che sono passate le festività in ricordo dei defunti, una beffa ulteriore. È bene chiarire che in questo contesto le responsabilità sono tutte da attribuire a Palazzo San Giacomo perché Citelum solo a luglio ha avuto l'affidamento del servizio, praticamente impossibile organizzarsi per il giorno dei morti.IL PARADOSSOI cittadini per accendere le luci sulla tomba dei propri cari devono violare la legge: è questo il paradosso di queste ore. Un caos annunciato in quanto il vecchio gestore Selav non c'è più e aspetta fiducioso che - sempre il Tar - lo rimetta in pista, e il nuovo, Citelum, non ha ancora aperto un solo ufficio. Di conseguenza non ci sono operai autorizzati a raccogliere le richieste dei napoletani che vogliono accendere le lampade votive e nemmeno gli impiegati che dovrebbero raccogliere i soldi di chi si vuole mettere i regola, ci sono solo gli abusivi che come dei squali si sono trovati apparecchiati un bel banchetto. Chi ha pazienza può fare l'operazione di iscrizione sul sito della Citelum, ma molti si interrogano su un dato di fatto: se non ci sono gli operai e nemmeno gli impiegati chi garantisce che il servizio viene attivato? Per avere un'idea di come stanno le cose basta ricordare che l'anno scorso di questi tempi solo gli operai impegnati nei cimiteri erano circa 300 e avevano alle spalle la certezza di una manutenzione effettuata tutto l'anno e dunque poche grane da risolvere. Oggi Citelum - giova ribadirlo non certo per colpa della società - ha messo in campo 26 operai di cui 10 nei cimiteri del centro e gli altri 16 negli otto dislocati nei quartieri della periferia, in totale si arriva a 26 unità. E c'è un solo punto «informativo» situato all'Ipogeo comunale dove Citelum può accogliere le richieste dei napoletani. E tra sabato domenica sono attese decine di migliaia di persone nei cimiteri, dove qualche episodio di nervosismo si è già registrato. Un caos che si consuma sulla pelle di una popolazione per la quale il culto dei morti è molto sentito, un vero e proprio schiaffo. Alcune confraternite - per evitare gli abusivi - hanno addirittura optato per un'apertura solo sabato e domenica mentre fino all'anno scorso nella settimana «dei morti» erano aperte tutta la settimana. Una decisione drastica per contrastare appunto gli abusivi, ma con risultati modesti. Perché l'effetto che si ha è che in alcuni cimiteri e confraternite ci sono più di 50mila lampade spente, mentre in quelli del centro cittadino ci sono miglia di lui accese e non si sa da chi, almeno a livello formale.LO SCONTROLe utenze per le lampade votive sono almeno 250mila e lo scontro tra Comune e Selav inizia in primavera in seguito a una inchiesta su una presunta turbativa d'asta grazie alla quale la stessa Selav si sarebbe aggiudicata la gara di appalto. Di qui dopo una guerra a colpi di ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato il Comune rompe il rapporto con la Selav che si era impegnata a investimenti per circa 70 milioni in 10 anni. Il 24 aprile cessa il rapporto e Palazzo San Giacomo affida in concessione - senza passare per una nuova gara di appalto in attesa che le vicende giudiziarie si definiscano - alla Citelum. Azienda che già gestisce l'illuminazione pubblica per conto del Comune. Il nuovo patto entra in vigore il 24 luglio e terminerà a dicembre del 2021.