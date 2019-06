Sabato 8 Giugno 2019, 09:41

Tremila panetti di hashish, con impressa la scritta "Porsche", per un peso complessivo di 300 chilogrammi circa, con un valore di 700.000 euro sono stati sequestrati e tre persone sono finite in carcere. È questo il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Marcianise per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga tra Melito e Caserta.Tre persone sono state arrestate. Il grosso quantitativo di droga è stato scoperto nel corso di una perquisizione nel garage di proprietà di uno di questi ultimi, in via Eucalipti a Melito, dove gli altri due avevano appena scaricato alcuni cartoni che, è stato poi accertato, contenevano sostanza stupefacente. I tre arrestati sono stati tradotti nel carcere di Poggioreale.