In strada con 36 chili sigarette di contrabbando: a Chiaiano arrestato un 42enne

Martedì 30 Ottobre 2018

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Chiaiano hanno arrestato Giuseppe Barbato, 42enne, con pregiudizi di polizia, per il reato di detenzione e contrabbando di TLE.A seguito di un’attività di prevenzione e contrasto ad ogni forma di illegalità, i poliziotti mentre stavano percorrendo via Dietro la Vigna, hanno notato il Barbato Giuseppe che stava vendendo sigarette di contrabbando.Gli agenti hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione del 42enne, dove nascosti in un locale in prossimità dove l’uomo stava svolgendo la sua attività di vendita, sono stati trovati 35,115 Kg di T.L.E. di varie marche nazionali ed estere.Il locale è stato sottoposto a sequestro, mentre il 42enne è stato temporaneamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima che si avrà nella giornata di domani.