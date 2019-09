Mercoledì 11 Settembre 2019, 17:35

Vittorio Ponticelli, 82enne di Cercola già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione di tabacchi di contrabbando dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Torre del Greco. L’anziano è stato notato in strada a Cercola con un borsone in spalla e controllato: nella borsa portava 40 pacchetti di sigarette privi del bollino dei monopoli di stato.La perquisizione è stata quindi estesa alla sua abitazione. In effetti nel locale lavanderia e in un armadio c’era il resto: 13,4 chili di sigarette di contrabbando. In totale quindi ne sono stati sequestrati 13,8. L’uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.Durante gli stessi controlli volti alla prevenzione di reati comuni, a Cercola e Volla, i carabinieri hanno contestato 17 contravvenzioni al codice della strada per veicoli non coperti da assicurazione o non revisionati e guida senza casco sottoponendo a fermo o sequestro 9 auto e scooter.