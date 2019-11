Napoli, la banda della Guardia di Finanza si esibisce nella Galleria Umberto I in vista del 4 novembre

I musicisti in uniforme hanno fatto il loro ingresso nella galleria Umberto I sulle note della famosissima marcia “Parata d’eroi” di Francesco Pellegrini. Questa mattina nell’ambito delle attività connesse alla festa dell’unità nazionale e alla giornata delle Forze Armate che sarà celebrata il 4 novembre proprio a Napoli, la banda musicale della Guardia di Finanza si è esibita nel cuore del capoluogo campano. Uno spettacolo durato 45 minuti che ha ovviamente richiamato l’attenzione di tantissimi napoletani e turisti che si trovavano nella Galleria e nei pressi in quel momento. Moltissime le persone che hanno fatto cerchio attorno ai musicisti e che non si sono lasciati scappare l’occasione di scattare foto e girare video della suggestiva esibizione. Molto toccante il momento in cui la banda ha intonato l’inno nazionale.



Ultimo aggiornamento: 16:00

Il complesso musicale è nato nel 1926 ed è attualmente composto da 102 musicisti provenienti dai diversi conservatori italiani. Lasi è esibita presso le più prestigiose istituzioni musicali italiane tra le quali l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, la Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, il Teatro dell'Opera di Roma, il Massimo ed il Politeama di Palermo, la Fenice di Venezia, il Bellini di Catania, il Flavio Vespasiano di Rieti ed il Petruzzelli di Bari. Ha effettuato tournée in Germania, Lussemburgo, Svizzera, Belgio, Francia, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti. In particolare, nel 2002, a New York, in occasione delle celebrazioni per il Columbus Day, ha tenuto un coinvolgente ed emozionante concerto a Ground Zero. Il suo repertorio spazia dalla musica classica a quella contemporanea. Dal 16 aprile del 2002 il direttore della banda è il tenente colonnello Leonardo Laserra Ingrosso.