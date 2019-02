​Frattamaggiore: 5 panetti di droga sotto al tappetino: preso 19enne

Domenica 24 Febbraio 2019, 13:02

Nel corso di un servizio di perlustrazione per il controllo del territorio i Carabinieri della Stazione di Frattamaggiore hanno arrestato in flagranza per detenzione di stupefacente a fini di spaccio Luca Tartaglione, un 19enne di Marcianise incensurato.Dopo averlo notato aggirarsi con fare sospetto per via Rossini alla guida della sua utilitaria, i militari dell’Arma lo hanno sottoposto a perquisizioni, personale e del veicolo.In un vano davanti al sedile passeggero anteriore cui si accedeva scostando il tappetino trasportava 5 panetti di hashish, di peso complessivo pari a circa 500 grammi. L’arrestato è stato tradotto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.