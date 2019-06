CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 15 Giugno 2019, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2019 09:36

«Un giorno senza sorriso è un giorno perso»: è stata scelta la sala ludoteca del Day hospital oncologico dell'ospedale Pausilipon per presentare ieri mattina lo spot che promuove la nuova campagna di raccolta delle donazioni del 5 per 1000 della Fondazione Santobono Pausilipon, la Onlus che affianca l'ospedale pediatrico più grande del Mezzogiorno. Testimonial quest'anno l'attore Massimiliano Gallo, volto noto del piccolo schermo (i Bastardi di Pizzofalcone, Sirene, Una grande famiglia) che, insieme ad alcune ragazze ed ai loro medici del Pausilipon, hanno realizzato il video destinato a sensibilizzare i contribuenti a destinare un aiuto all'ospedale pediatrico campano. Soldi che altrimenti, sarebbero comunque assegnati ma immessi nel calderone da cui attingono tutti gli altri enti e onlus (oltre 12 mila in Italia) in proporzione a quanto già raccolto e favorendo fatalmente grandi realtà della ricerca e della sanità del Nord. Presenti all'incontro, oltre all'attore Massimiliano Gallo il presidente della Fondazione Santobono Pausilpon Anna Maria Ziccardi il direttore della onlus Flavia Matrisciano, i vertici dell'azienda ospedaliera Anna Maria Minicucci e Rodolfo Cotenna ed i dirigenti medici del Dipartimento di oncologia dell'ospedale Pausilipon.