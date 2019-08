I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Ischia e della stazione di Barano hanno tratto in arresto un 61enne incensurato di Poggioreale per usura aggravata: vittima un commerciante di Lacco Ameno. Le indagini hanno svelato che 2 anni fa l’arrestato aveva elargito un prestito di 30mila euro alla vittima ma questa, ferma restando la restituzione della somma, era costretta a versare un interesse mensile pari a 1.500 euro, cioè il 60% annuo.



Per un ulteriore prestito di 7mila euro, invece, l’usuraio aveva chiesto allo sfortunato interessi mensili di 700 euro, ossia il 120% annuo. I carabinieri hanno organizzato un servizio di osservazione il giorno della consegna dell’interesse di luglio ed hanno potuto bloccare l’usuraio al momento della riscossione, nel negozio della vittima. in tasca aveva i 2.200 euro appena presi, denaro che la vittima si è vista restituire.

Giovedì 1 Agosto 2019, 10:46

