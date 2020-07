Don Luigi Rispoli, festa grande a Castellammare per i 70 anni di sacerdozio

Una vita votata a Cristo. Ed alla sua Parola. In un territorio e in un quartiere che fra alti e bassi rappresenta una delle anime del territorio stabiese. Festa grande nel quartiere di Scanzano per don Luigi Rispoli che festeggia oggi ben 70 anni di sacerdozio. Un traguardo importante e speciale che ha visto riunirsi in preghiera prima e poi in una sobria festa, tenendo le distanze di sicurezza post covid poi, la comunità della Chiesa del Santissimo Salvatore, affidata da qualche anno alla guida del giovane don Enzo Esposito.





© RIPRODUZIONE RISERVATA