76 cartucce calibro 12, revolver e due auto rubate: Napoli, un blitz choc

Martedì 5 Febbraio 2019, 17:35

Il Reparto Tutela Patrimonio della Polizia Municipale, durante un’operazione ordinaria volta al controllo del patrimonio immobiliare, ha rinvenuto in un garage abbandonato nell’area nord di Napoli tre autovetture rubate.Due Range Rover di recente costruzione e risultate rubate da pochi giorni ed una lancia Ypsilon anch'essa recentemente rubata. Al momento del ritrovamento la Lancia Ypsilon si presentava già fortemente depauperata di alcune parti meccaniche e di carrozzeria mentre le altre due autovetture erano ancora in buone condizioni. Sono in corso indagini per il rintraccio dei proprietari al fine di rimettere i beni nella loro materiale disponibilità.Contemporaneamente nell’area est della Città, allertati dalla Direzione dell’ASIA, gli Agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti al Reparto di Tutela Ambientale, in un edificio di proprietà comunale oggetto di lavori di rifacimento riscontravano la presenza di uno scooter T-Max perfettamente marciante, rifornito di benzina che da interrogazione della banca dati risultava oggetto di furto e sul quale era stata applicata una targa contraffatta.Gli Agenti nell’ispezionare minuziosamente il resto dell’edificio hanno ritrovato, occultata tra varie masserizie, una borsa termica al cui interno vi erano 76 cartucce calibro 12 a pallettoni e la custodia di un’arma a salve, un Revolver 38 a cinque colpi, calibro 9 a tamburo che, con le dovute modifiche, diventa una arma micidiale.Di quanto rinvenuto prontamente veniva notiziata l’Autorità Giudiziaria che disponeva di procedere ad ulteriori indagini tutt’ora in corso.L’Assessore Alessandra Clemente commenta “Questa operazioni rappresentano un forte segnale di presenza delle istituzioni sul territorio volto a mantenere alta l’attenzione e migliorare la sicurezza in particolare dei quartieri periferici”.