A1 Milano-Napoli, chiusa per una notte l'immissione sulla A24

Sul Ramo di allacciamento A24 Roma-Teramo / A1 Milano-Napoli e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto «Val Freghizia», in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 febbraio, sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa la rampa di immissione sulla A24 Roma-Teramo, per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Tivoli/L'Aquila /Teramo.

In alternativa, si consiglia di immettersi sulla Diramazione Roma nord e proseguire sul Gra (Grande Raccordo Anulare di Roma); in ulteriore alternativa, si potrà percorrere la rampa di uscita verso Roma est/Lunghezza per poi rientrare, sulla A24, in direzione Tivoli /L'Aquila /Teramo. Dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 febbraio, sul Ramo di allacciamento A24 Roma-Teramo/A1 Milano- Napoli, sarà chiusa la rampa di immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Roma est ed è diretto verso Firenze. In alternativa, si consiglia di proseguire sulla A24 verso L'Aquila/Teramo, uscire a Tivoli e rientrare sulla A24 in direzione di Roma, per poi immettersi sulla A1 verso Firenze.