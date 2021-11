A3 Napoli-Pompei-Salerno, cinque notti di lavori: gli svincoli chiusi

Autostrade Meridionali comunica che, sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire lavori di manutenzione in corrispondenza della galleria "San Liberatore", in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 novembre, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto compreso tra Salerno e Cava de' Tirreni, in direzione di Napoli, e anche l'entrata allo svincolo di Vietri sul mare, sempre in direzione del capoluogo partenopeo.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Salerno, si potrà entrare sulla A3 alla stazione di Cava de' Tirreni. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.